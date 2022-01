Prestavljena oba polfinalna boja med Kranjčani in Založani

Razporede tekem končnice namreč nenehno spreminjajo zaradi zdravstvenih težav v ekipah, v sredo so tako odpovedali oziroma prestavili obe za ta teden načrtovani polfinalni tekmi med Triglavom in Slavijo Junior. Ta kluba sta bila v četrtfinalu sicer tista, ki sta svoje delo opravila po predvidenem urniku in brez zapletov, odigrala sta po dve tekmi četrtfinala. Kranjčani so bili dvakrat boljši od tekmecev iz MK Bled, Založani pa so ugnali Celjane.

V sredo bi morala biti na sporedu prva polfinalna tekma med kluboma, ki se potegujeta za vstop v veliki finale DP, v soboto pa še druga. A kot je v sredo sporočil kranjski klub, so oba dvoboja zaradi zdravstvenih težav morali prestaviti, termina tekem pa še nista znana.

V polfinalu so tako doslej pod streho spravili le prvi dvoboj najmočnejših slovenskih klubov. Branilec naslova Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija se v tej sezoni namreč merita že v polfinalu, kar pomeni, da v velikem finalu ne bo tradicionalnega derbija. Prvo tekmo (igrajo po sistemu boljši iz dveh tekem) so v torek na Jesenicah dobili Ljubljančani s 3:0.

Druga tekma tega para je predvidena za 8. februar v Ljubljani. Na poti do polfinala so sicer Ljubljančani, potem ko so dvoboj morali prestaviti, v le eni tekmi premagali mlade Jeseničane s 14:3, Jeseničani pa so proti Mariboru napredovali brez boja s 5:0.