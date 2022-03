Pri Luki Dončiću v petih minutah zapravili prednost s 3:1

Po hudem porazu v ponedeljek proti Bostonu (0:7) so hokejisti Los Angeles Kings izgubili tudi na gostovanju pri Dallasu. Domači so v drugi tretjini dosegli štiri gole in na koncu slavili s 4:3.

Šest od sedmih zadetkov je padlo v drugem delu igre, v katerem so gostje iz Los Angelesa v 35. minuti še imeli prednost s 3:1. Ryan Suter je izenačil na 3:3 manj kot minuto pred koncem tretje četrtine, Aleksander Radulov pa je 46 sekund za tem postavil končni izid. Anže Kopitar je dvakrat streljal proti nasprotnim vratom, a brez uspeha.

Los Angeles Kings – dva gola je dosegel Arthur Kalijev – so pri izkupičku 29:19:7, oziroma so izgubili drugič zapored po nizu petih zmag.

Naslednjo tekmo bodo Kings, trenutno peti na zahodu, igrali iz sobote na nedeljo po slovenskem času pri devetouvrščeni ekipi vzhoda Columbus.