Pri SŽ Olimpiji zanikajo obtožbe iz Beljaka

Pri hokejskem klubu SŽ Olimpija so se odzvali na včerajšnje obtožbe iz tabora beljaškega VSV nad obnašanjem ljubljanskih napadalcev Mihe Zajca in Tadeja Čimžarja, ki naj bi z opičjim oponašanjem rasistično žalila domačega igralca Dereka Joslina.

»Zahtevamo, da se bo ta primer zelo natančno preiskal,« jebil ogorčen prvi mož kluba Gerald Rauchenwald. Njegove besede so že takoj po tekmi objavili na največjih koroških spletnih portalih, danes pa je prišel še odgovor iz tabora Olimpije.

»Na tekmi med VSV Beljak in HK SŽ Olimpija, ki je potekala v torek, 28. decembra, v Beljaku, je po prerivanju pred golom domače ekipe Tadej Čimžar pokazal gesto 'big-headed bully', zaradi česar je domači klub sprožil postopek proti našemu igralcu zaradi rasizma, prav tako proti Mihi Zajcu, ki je soigralcu stopil v bran. V klubu smo se z obema igralcema pogovorili. Reakcija naših igralcev je bila posledica grobosti in prekrška domačega igralca, ki je spotaknil, porinil in udaril našega igralca, nikakor in v nobenem primeru pa ni bila povezana z rasizmom.

V HK SŽ Olimpija prisegamo na vrednote, kot so spoštovanje, znanje in fair-play, pri tem gojimo spoštljive odnose tako znotraj ekipe kot do nasprotnikov. V klubu imamo ničelno toleranco do rasizma. Vsekakor si želimo, da se dogodek temeljito preuči in razjasni v dobro vseh. Po pogovoru z obema igralcema smo prepričani, da sta gesti naših dveh igralcev vzeti iz konteksta.«