Prihodnji teden o uganki Gregorja Polončiča

Ljubljana

Tadej Čimžar je bil pred odhodom na Poljsko železar, v novi sezoni pa bo zmaj. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- Mirovanje na domači hokejski sceni, prav jutri bi se sicer po prvotnem koledarju sezone končalo svetovno prvenstvo skupine B v ljubljanski dvorani Tivoli, vseeno privablja pozornost med privrženci Jesenic in Olimpije, saj v obeh taborih v teh dneh pospešeno podpisujejo pogodbe z igralci za novo sezonoTako so že odmevali prihodi novih okrepitev –. Slednji se je vrnil v domovino iz Katovic na Poljskem, učenec kranjske hokejske šole bo poslej igral za Ljubljančane, k Jeseničanom pa se prav iz Tivolija vračata Us in Jezovšek. V gorenjski falangi pri Olimpiji zdaj ostaja branilec, zmaji še naprej po Usovem odhodu iščejo vratarja, ozirajo se na tuje. Sicer pa pri državnih prvakih in tudi nazadnje zmagovalcih alpske lige še ni jasna zasedba strokovnega štaba, obenem še ni končnega dogovora o nadaljevanju dela pri klubuTa trener je sicer v zadnjih mesecih uspešno vodil Olimpijino moštvo, za naslednjo sezono so v Tivoliju pod vodstvom novega športnega direktorjavlogo prvega trenerja podelili Ivu Janu. Polončič naj bi bodisi ostal v Janovem strokovnem štabu bodisi bi delal z eno od mlajših selekcij. Zgodba pa se je zapletla ob nenavadnem pogovoru na Hokej TV, ko je omenjeni dosedanji trener zmajev sredi oddaje zapustil svoje mesto ob mizi in prekinil sodelovanje. Pozneje nam je dejal, da je šlo za "blokado", botrovano z zelo napornim dnevom zaradi zasebnih obveznosti in bolezni v družini, po spletu so se razširile razprave, češ da so je njegovemu obnašanju botroval tudi alkohol. "Naslednji teden se bomo sestali z Gregorjem in dejansko ugotovili, zakaj je dejansko prekinil ta pogovor. O razlogih dejansko lahko le ugibamo, moramo pa uganko rešiti skupaj v miru in z ohlajenimi glavami. Sicer pa smo se odločili za Iva Jana kot prvega trenerja zlasti zaradi mednarodnih izkušenj in kilometrine, ki jo Gregor Polončič na trenerski poti še nabira. Ne skrivamo ambicioznih ciljev za sezono," nam je dejal Olimpijin športni direktor.