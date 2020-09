Proračun »zmajev« prek milijon evrov

Po daljšem času imajo tudi tujca

Finec Paavo Hölsä je novi vratar pri »zmajih«. FOTO: Leon Vidic

Ljubljana – Nova hokejska sezona tudi pri nas počasi že trka na vrata, ta konec tedna bo na Bledu poletna liga, prihodnji teden bo v Ljubljani na sporedu pokal Slovenije, v začetku oktobra pa se bo začela nova sezona alpske lige. V taboru SŽ Olimpije se zavedajo, da imajo ob postavi, ki so jo sestavili za sezono 2020/21, status favoritov. Zadnja okrepitev jePogodbo z Zajcem, ki se v Tivoli vrača po enoletnem premoru oziroma po tem, ko se je po sezoni 2018/19 preselil v Innsbruck, so sklenili danes kar na novinarski konferenci, na kateri so predstavili načrte in cilje v prihajajoči sezoni. Pred dnevi je bilo dokončno jasno, da SŽ Olimpija v prihajajoči sezoni še ne bo tekmovala v regionalni ligi Ice Hockey League (nekdanja EBEL).Toda v Tivoliju poudarjajo, da to ni konec, ampak šele začetek sodelovanja. Postopki za pridružitev še potekajo. Z vodstvom so se dogovorili, da bodo postopek pridružitve končali do konca tega koledarskega leta. Pristojbina bo znašala 150.000 evrov, celotni proračun kluba (za vse selekcije) pa prvič presega milijon evrov.Klub tako ostaja v alpski ligi, doma pa ga ob državnem prvenstvu čaka še pokal, ki ga bo prihodnji teden gostila prenovljena dvorana Tivoli. Ne bo pa priložnosti za nastop v celinskem pokalu, v katerem bi bili Ljubljančani novembra gostitelji enega od turnirjev, ker ga je krovna zveza IIHF zaradi koronske krize odpovedala.»Lani smo rekli, da je naš cilj finale alpske lige. Zdaj lahko rečem, da merimo na naslove v vseh tekmovanjih, v katerih bomo igrali. Tudi v mlajših selekcijah, imamo ogrodje vseh selekcij, kjer imamo višje cilje in vse želimo razvijati,« je o ciljih v sezoni spregovoril predsednik kluba»Do konca leta želimo končati proces pridružitve Ice HL, naši cilji so dolgoročni in za obdobje petih let nas niti malo ne skrbi. V ekipi imamo nekaj reprezentantov, nekaj zelo dobrih igralcev, prvič po daljšem času imamo tudi tujca (finskega vratarja). Veseli me tudi, da smo članski ekipi priključili šest mladih perspektivnih igralcev,« še dodaja predsednik zeleno-belih.»Zmaji« so doslej odigrali tri pripravljalne tekme, zadnjo v nedeljo v Celovcu, kjer so izgubili z 2:4. A trenerje vseeno zadovoljen. Tako z delom kot s pristopom igralcev, predvsem pa s tem, da lahko končno spet igrajo tekme. »Dobro je bilo, da smo začeli po dolgi prekinitvi tudi igrati. Treningi dvakrat na dan so bili za nekatere kar naporni. Prilagajali smo se tudi temu, da ne bi prišlo do kakšnih težav s poškodbami, intenzivnost smo zelo dobro načrtovali. Fantje so sicer zelo tekmovalni in želijo zmagati. Prvi tekmi na Madžarskem sta bili dober test, iz tekme v tekmo igramo bolje,« je priprave analiziral Jan.Eden od nosilcev igre je reprezentant. »Vzdušje je super. Komaj smo čakali na pripravljalne tekme, da razbijemo monotonost. Po šestih mesecih je bilo super, kot da bi na novo začeli vse skupaj. Moram reči, da dobro treniramo, kaže se napredek na tekmah in treningih,« je ocenil Pance.Zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa bodo pokalno tekmovanje izpeljali brez gledalcev, za nadaljevanje sezone pa za zdaj v sodelovanju z NIJZ pripravljajo različico za 400 gledalcev. Prednost bodo imeli tisti s sezonskimi vstopnicami in partnerji, dnevne karte, če bodo ostale, pa bodo na voljo le prek spleta, saj blagajne pred dvorano ne bo več.