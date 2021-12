Prva ekipa zahoda ni dovolila presenečenja v Kopitarjevi dnevni sobi

Po tem, ko so z zmago nad Ottawa Senators hokejisti Los Angeles Kings prekinili niz petih porazov, so jih z zmagovitih tirnic spet preusmerili Calgary Flames. Vodilna ekipa zahodne konference je v dvorani Staples Center sicer v peti minuti zaostala, ko je zadel Alex Iafallo, a nato do konca tretjine uprizorila preobrat, ko sta ob igri z igralcem več na ledu zadela Andrew Mangiapane in Milan Lucic. Po slabih petih minutah druge tretjine je Matthew Tkachuk povišal že na 3:1, a so se kralji vrnili v igro za vsaj točko v enem zadnjih napadov tega dela tekme, ko je zadel Alexander Edler. V napeti zadnji tretjini golov ni bilo, zmage so se tako veselili možje iz olimpijskega mesta, Anže Kopitar pa tokrat ni vknjižil točke v slabih 22 minutah igre.

Četrtkovi izidi:

Los Angeles Kings : Calgary Flames 2:3

(Anže Kopitar brez točke v 21:43 minute.)

Carolina Hurricanes : Ottawa Senators 2:3

Florida Panthers : Buffalo Sabres 7:4

Montreal Canadiens : Colorado Avalanche 1:4

Tampa Bay Lightning : St. Louis Blues 4:2

Washington Capitals : Chicago Blackhawks 3:4 (kazenski streli)

New York Islanders : San Jose Sharks 1:2 (podaljšek)

Minnesota Wild : New Jersey Devils 5:2

Nashville Predators : Boston Bruins 0:2

Dallas Stars : Columbus Blue Jackets 3:2