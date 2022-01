Prvaki po treh bolečih ničlah spet povsem na vrhu

Po zadnjih treh tekmah, v katerih so prejeli skupno kar 17 golov, so tokrat hokejisti s Floride s 7:2 na gostovanju ugnali Columbus Blue Jackets kot vodilna ekipa atlantske skupine. Tam je v veliko boljši formi drugouvrščena ekipa Florida Panthers, ki je v torek zvečer zabeležila lepo zmago nad močnimi Calgary Flames (6:2). Po daljšem premoru zaradi okužb z novim koronavirusom je bila to že četrta zaporedna zmaga panterjev. Branilci naslova Tampa Bay Lightning so se tz zmago ponovno povzpeli na vrh lestvice lige, sledi jim ravno ekipa Floride. Tampa ima na vrhu vzhoda zdaj 49 točk, eno manj sta poleg Floride zbrali še moštvi New York Rangers in Washington Capitals, 47 pa jih imajo na računu Carolina Hurricanes.

Vsa ta moštva imajo boljši izkupiček od najboljše ekipe zahoda Vegas Golden Knights. Zlati vitezi so na domačem ledu ponoči izgubili proti zdaj drugouvrščeni ekipi zahoda Nashville Predators z 2:3. Za dvakratne zaporedne prvake iz Tampe sta se s tremi točkami ponoči izkazala Ondrej Palat (2 gola in asistenca) in Brayden Point (gol in dve asistenci). Odločilna je bila prva tretjina, ki so jo strele dobile s 3:0, nato pa nadzorovale položaj na ledu do samega konca.

Calgary pa je imel proti Floridi sredi prve tretjine še prednost 2:1, nato pa je domače moštvo zabilo pet zaporednih golov za visoko zmago. Tri asistence je vknjižil Brandon Montour, dva zadetka pa je za zmagovito moštvo dosegel Patric Hornqvist. Sergej Bobrovski je za Florido zbral 47 obramb.

Nashville na zahodu še bližje vodilnemu Vegasu

Na zahodu so imeli hokejisti iz Las Vegasa priložnost, da se nekoliko odlepijo na vrhu, a jim zdaj tesno s točko zaostanka sledi Nasvhille. Za drugo zaporedno zmago plenilcev je dva gola prispeval Filip Forsberg, ki je na začetku zadnje tretjine zadel za vodstvo 3:0. Zlati vitezi so ob koncu le še ublažili poraz.

Na ostalih tekmah so Anaheim Ducks po zmagi s 4:1 nad Philadelphia Flyers prekinili niz štirih zaporednih porazov, hat-trick je dosegel Troy Terry, Boston Bruins pa so slavili tretjič zapored, New Jersey Devils so premagali s 5:3. Visoko zmago s 6:2 je slavilo tudi moštvo Detroit Red Wings. Doma so ugnali San Jose Sharks, po dva zadetka pa sta pri rdečih krilih dosegla Tyler Bertuzzi in Pius Suter.

Winnipeg Jets so v gosteh ugnali Arizona Coyotes s 3:1 in na lestvici preskočili Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja. Kralji so zdaj deseti na zahodu, naslednja tekma pa jih čaka v noči na petek proti Nashvillu. Na edini tekmi, ki se je ponoči končala po podaljšku, so Colorado Avalanche s 4:3 ugnali Chicago Blackhawks. Za Colorado je fantastičen odločilni zadetek v tretji minuti dodatka dosegel Cale Makar. V rednem delu je dva gola za Chicago prispeval Alex DeBrincat, Colorado pa je odlično formo potrdil z že sedmo zmago na osmih tekmah.

Vodstvo lige NBA je zaradi okužb z novim koronavirusom prestavilo dva obračuna, in sicer New York Islanders – Columbus Blue Jackets ter Philadelphia Flyers – Detroit Red Wings. Oba bi morala biti na sporedu v noči na 19. januar.