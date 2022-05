Prvaki potrebujejo le še zmago, Edmonton do preobrata proti sosedom

Branilci naslova iz Tampe so dobili tudi tretji obračun z lokalnimi rivali, najboljšo ekipo rednega dela sezone Florida Panthers, tokrat z visokih 5:1. Tudi tokrat je bil to večer branilca naslova oz. pokala Conn Smythe, vratarja Andreja Vasiljevskega, ki je za peto zaporedno zmago v letošnji končnici ustavil 34 od 35 strelov. Tampi se še šestič v zadnjih osmih letih obeta uvrstitev v konferenčni finale, na prag katerega sta bliske popeljala Steven Stamkos z dvema goloma in Nikita Kučerov (gol in tri asistence). Tudi morda že odločilno četrto tekmo bo gostila Amalie Arena v Tampi, kjer so branilci naslova v končnici – lovijo že tretji zaporedni Stanleyjev pokal – zmagali na treh od štirih tekem letošnjih izločilnih bojev.

V povsem kanadskem obračunu bližnjih sosedov Calgary Flames in Edmonton Oilers so slednji prvič povedli v seriji z zmago s 4:1 na prvem dvoboju pred domačimi navijači. Krvniki Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja so dvoboj odločili v drugi tretjini, ko se je pod hattrick v vsega šestih minutah podpisal Evander Kane. Za Edmonton je zadel tudi Zach Hyman, tri asistence pa je zbral Connor McDavid. Mike Smith, ki ga je po trčenju z Milanom Lučićem za hip zamenjal Mikko Koskinen, je zbral 31 obramb, medtem ko Koskinenu v štirih minutah na ledu sploh ni bilo potrebno posredovati. Le Oliver Kylington je uspel matirati Smitha, Jacob Markström pa je po tem, ko je ob 34 strelih prejel štiri gole, zapustil svoja vrata. Edmonton je sredi niza 8:1, kar se tiče zadetkov v paru, niz se je začel ob zaostanku z 1:3 v drugi tretjini druge tekme v Calgaryju, dvoboj se je nato končal z zmago Edmontona s 5:3, po sinočnji zmagi je izid v paru zdaj 2:1 za naftarje.

New York Rangers so šele z drugo zmago nad Carolina Hurricanes v zadnjih desetih dvobojih znižali zaostanek v seriji za hurikani in slavili pred svojimi gledalci v kultnem Madison Square Gardnu (3:1). Carolina, ki v zmagah še vedno vodi z 2:1, tokrat ni našla odgovora za Miko Zibanejada (gol in podaja) ter Igorja Šesterkina, ki je ustavil kar 43 strelov. Chris Kreider in Tyler Motte sta še zadela za zmago rangerjev pred naslednjim spopadom v velikem jabolku.