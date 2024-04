Prvakom spodrsnilo, boj za zmago bo še hud

Pred slabim letom so hokejisti iz Las Vegasa prvič v svoji kratki zgodovini osvojili Stanleyjev pokal, potem ko so takrat v finalu ugnali Florido s 4:1 v zmagah. Zdaj pa se jim lahko zgodi, da se že po uvodnem kolu teh izločilnih bojev poslovijo od sezone. Tokrat so namreč po izjemnem boju in podaljšku proti Dallasu izgubili z 2:3, tako je slednji izid v seriji izenačil na 2:2.

Gol odločitve je v 17. minuti podaljšane igre zabil 20-letni Wyatt Johnston, sicer igralec tekme, potem ko je zabil tudi vodilni gol za goste.Ti so vodili že z 2:0, v 2. tretjini so prvaki izid poravnali, popolnega zasuka pa nato le niso izvedli.

V drugi tekmi večera končnice NHL se je Boston veselil zmage v Torontu s 3:1, prav takšen je zdaj izid v seriji za bostonske hokejiste, med katerimi je z golom in podajo vnovič zablestel vodilni češki hokejski zvezdnik sedanjega časa David Pastrnak. Prav takšen učinek, torej z golom in podajo, pa je imel tudi izkušeni 35-letni Kanadčan Brad Marchand.