Prvenstvo NHL se bo nadaljevalo v dveh mestih

Ljubljana – Gary Bettman, komisar tekmovanja NHL, je potrdil, da se bo zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena sezona v najmočnejši hokejski ligi na svetu nadaljevala s končnico, v kateri bo 24 moštev. Ni še razkril, kdaj naj bi se prvenstvo nadaljevalo, prav tako še niso izbrali dveh mest, ki bi gostili tekme.



Med možnimi prizorišči so Chicago, Columbus, Dallas, Los Angeles, Las Vegas, Minneapolis, Pittsburgh, Toronto, Vancouver in Edmonton. »Nočemo iti tja, kjer je veliko okužb s covidom-19 in kjer ne moremo zagotoviti ustreznega testiranja,« je poudaril Bettman in pribil, da bo testiranje obširno in ne bo oviralo potreb lokalnega okolja. Čeprav so v igri tri kanadska mesta, pa je komisar NHL dejal, da bodo ta za organizacijo tekem končnice kandidirala le, če bo Kanada ukinila obvezno 14-dnevno karanteno.



»Odločitve nočemo sprejeti že danes, verjetno pa jo bomo morali v treh ali štirih tednih,« je povedal Bettman. Po predlogu za nadaljevanje sezone bodo v uvodnem krogu končnice prosti po štirje najboljši klubi iz vsake konference pred prekinitvijo lige, torej Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals in Philadelphia Flyers z vzhoda ter St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights in Dallas Stars z zahoda.



Preostalih 16 moštev bo v prvem krogu igralo dvoboje na tri zmage. Pari bi bili: Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens, Carolina Hurricanes – New York Rangers, New York Islanders – Florida Panthers in Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets na vzhodu ter Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks, Nashville Predators – Arizona Coyotes, Vancouver Canucks – Minnesota Timberwolves in Calgary Flames – Winnipeg Jets na zahodu.



Zmagovalci prvega kroga se bodo v drugem srečali z najvišjimi nosilci in igrali na štiri zmage. Na štiri zmage bodo nato igrali vse do konca. »Pričakujemo, da se bo sezona zavlekla v pozno poletje in zgodnjo jesen,« je še dejal Bettman. Slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja s Kralji iz Los Angelesa ne bo v končnici, saj so bili pred prekinitvijo v zahodni konferenci na predzadnjem mestu.