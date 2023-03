Prvi risi si že brusijo kremplje v mislih na Latvijo

V nadaljevanju preberite:

Kakšna je uvodna zasedba hokejistov, ki so se zbrali na Bledu in imajo že v mislih majsko svetovno prvenstvo v Latviji? Kako se k začetku priprav ozira selektor Matjaž Kopitar? Kako je s prvim vratarjem Gašperjem Krošljem? Bo Klemen Mohorič pravočasno prišel iz Rusije? In kako kaže glede prihoda udarnega zvezdnika Anžeta Kopitarja?