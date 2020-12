Prvi slovenski derbi za Jana Drozga

Podobno kot v drugih športnih arenah tudi naši hokejski krogi pogrešajo odmevne derbije v polnih dvoranah. Hokejisti Olimpije in Jesenic so se v tej sezoni pomerili štirikrat – v poletni ligi, za pokal HZS ter nazadnje dvakrat v alpski ligi –, v soboto pa bo napočil čas za uvodni medsebojni dvoboj v državnem prvenstvu. Resda brez občinstva, a vsaj ob spletni hokejski televiziji ter na sporedu TV Tržič.



Obe moštvi kot vedno pred derbijem zavzeto vadita, prav posebna pa bo ta tekma za Olimpijinega Štajerca Jana Drozga. Otrok mariborske hokejske šole bi se lahko približal predhodniku Janu Muršaku, ki je nekoč že igral v NHL, nato pa športno pot nadaljeval v KHL, švicarskem prvenstvu in švedski ligi, v kateri je zdaj. Drozg, star 21 let, je zdaj na širšem seznamu slovitih pittsburških pingvinov, a dokler onstran Atlantika ne bo nadaljevanja sezone, bo nosil Olimpijin dres.



Kot nam je dejal po današnjem treningu, derbijev takšne ravni v severnoameriških ligah še ni doživel, igral pa je za mladinsko vrsto Leksanda na Švedskem, kjer je dvoboj z Moro med največjimi v tej skandinavski deželi. Podobno je, ko se pomerila Färjestad Karlstad in Frölunda Göteborg, pri slednji igra zdaj Muršak, ali pa v mestnem stockholmskem prestižu Hammarby in Djurgården.



»Prav veselim se te tekme, pa tudi sicer sem se zdaj že privadi tudi na tekmovanje v alpski ligi. Dejansko pa mi to ni bilo posebej težko, saj sem slovenski hokej poznal prek reprezentance, zato sem že vedel, kaj me čaka ob prihodu v Ljubljano,« je poudaril Drozg v pričakovanju sobotne tivolske predstave, ki se bo začela ob 17. uri.

