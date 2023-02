Prvič po 1. januarju so tudi Ljubljančani prišli na svoj račun

Hokejisti SŽ Olimpije so se na Dunaju ognili desetemu zaporednemu porazu in 18. v zadnjih 19 nastopih v ICEHL. Po dolgem obdobju rezultatske krize, igralskih in trenerskih rokad so v 46. kolu ugnali šestouvrščeno moštvo Vienna Capitals s 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). To je njihov prvi uspeh po 1. januarju v Asiagu.

Gole za Ljubljančane so dosegli Rok Kapel, Miha Zajc in Jaka Šturm. Kljub zmagi ostajajo na predzadnjem mestu, očitno pa v gosteh igrajo bolje kot v Tivoliju, kjer več kot dva meseca niso osvojili niti ene točke.

Danes sta bila ključ do uspeha dobra obramba in razpoloženi vratar Žan Us, ki je tekmo končal pri 45 obrambah. Ljubljančani – razmerje strelov je bilo sicer 46:23 za gostitelje – pa so dobro izkoriščali svoje priložnosti in bili precej bolj učinkoviti kot na večini letošnjih tekem.

Naslednja tekma, zadnja pred reprezentančnim premorom naslednji teden, ko bo Slovenija igrala na turnirju v Bolzanu, čaka Ljubljančane v nedeljo. V Tivoliju bodo gostili ekipo iz Gradca, ki ima trenutno kot zadnja na mestih za dodatne kvalifikacije v končnico deset točk naskoka.