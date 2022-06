Prvo bitko za Stanleyjev pokal dramatično odločil Burakovsky

Hokejisti Tampa Bay Lightning so se še tretje leto zapored uvrstili v finale Stanleyjevega pokala, izkušeno ekipo pa je na koncu v podaljšku ukanil eden od dveh igralcev iz tabora Colorado Avalanche, ki že ima izkušnje z osvajanjem cenjenega pokala. V Celovcu rojeni švedski krilni hokejist Andre Burakovsky je po 1:23 minute podaljška ukanil Andreja Vasiljevskega v vratih Tampe in poskrbel za eksplozijo navdušenja v denverski dvorani Ball Arena, v kateri tekme z NBA-ekipo Denver Nuggets sicer igra tudi slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar.

Coloradu se pomanjkanje izkušenj, ko gre za ključne tekme končnice, sprva ni poznalo in plazovi so prek Gabriela Landeskoga (8. minuta) in Valerija Ničuškina (10.) hitro povedli z 2:0, tudi po zadetku priključka Nicholasa Paula v 13. minuti pa so še pred prvim daljšim premorom Koloradčani spet ubežali na dva gola prednosti po zaslugi Artturija Lehkonena (18.).

Navdušenje v Denverju sta v drugi tretjini pogasila Ondrej Palat in Mihail Sergačev, ki sta v 48 sekundah med 33. in 34. minuto poravnala izid. Napeta zadnja tretjina se je nato razpletla brez zadetkov, nato pa je na sceno stopil Burakovsky, ki je matiral Vasiljevskega za zmago s 4:3 in vodstvo z 1:0 v zmagah v finalni seriji.

Zmagala je prava ekipa

»Tu sem že bil in nekako poznam razmere. Šel sem skozi to in nekako vem, kaj pričakovati v smislu ritma in tega, kaj je na kocki,« je dejal Burakovsky, strelec dveh pomembnih golov v odločilni sedmi tekmi finala vzhodne konference leta 2018 proti Tampi, ko je nosil še dres kasnejših prvakov Washington Capitals.

Koloradčani, ki po letih razočaranj v končnici lovijo svoj prvi naslov po letu 2001, ko je na ledu palico še vihtel takratni kapetan in trenutni generalni direktor hrvaških korenin Joe Sakic, so v prvi tretjini izkorisitli svojo hitrost in pritisnili na tekmece, Darcy Kuemper pa je zaprl vse dostope do svoje mreže. A nato so tudi gostje pokazali, da bodo do konca serije še kako trd oreh, po izenačenju v drugi so imeli v zadnji tretjini tudi priložnost za zmago ob igri z igralcem več, a so domačini zdržali do podaljška. V strelih je bilo razmerje sicer 38:23 v prid ekipe Avalanche.

»Nekaj pozitivnih znakov smo v tej tekmi videli z naše strani. A zmagala je prava ekipa, zaslužijo si čestitke, ker so izvlekli zmago,« je dejal trener prvakov Jon Cooper, čigar moštvu ni pomagal niti povratek najučinkovitejšega strelca zadnjih sezon, centra Braydena Pointa, ki je po poškodbi noge zaigral prvič po enem mesecu, medtem ko domače moštvo še naprej pogreša Nazema Kadrija in Andrewa Cogliana, ki sta se poškodovala ob »metli« v konferenčnem finalu proti Edmonton Oilers.

Druga tekma bo ravno tako na sporedu v Denverju (nedelja, 2.00 po slovenskem času), kjer že od leta 2001 čakajo na svoj tretji naslov v ligi NHL.