Prvo priložnost Jeseničanov za polfinale je šla po zlu

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na tretji četrtfinalni tekmi alpske lige izgubili na domačem ledu z Gardeno z 1:5 (0:2, 0:0, 1:3). V zmagah je 2:1 za železarje, ekipi v četrtfinalu igrata na tri zmage, naslednja tekma bo v torek v Val Gardeni.

Jeseničani so četrtfinalni niz začeli dobro in prvo tekmo doma gladko dobili s 4:0. A že na naslednji se je zapletlo, saj so po vodstvu z 2:0 dovolili tekmecem izenačenje, potem pa je v četrtek sledil tretji najdaljši podaljšek v tem tekmovanju; odločitev je padla šele v 17. minuti drugega podaljška, ko je tekmo v Val Gardeni v prid železarjev odločil Erik Svetina.

Ta gol in vodstvo z 2:0 v zmagah sta železarjem na široko odprla vrata v polfinale. A prvega zaključnega ploščka niso izkoristili. Danes so pred svojimi navijači doživeli prvi poraz v tej seriji, tako da je Gardena ohranila upe na polfinale. Naslednja tekma bo tako spet na terenu italijanske ekipe v torek zvečer.

Elo obudil kanček upanja

Železarjem tokrat igra ni stekla in že v prvi tretjini so se znašli v zaostanku, potem ko so gostje zadeli v 6. in 14. minuti. Nato so poskušali loviti tekmece, a niso bili uspešni, druga tretjina se je končala brez zadetkov. Morebitne upe na preobrat pa je Gardena razblinila že kmalu v tretji, saj je z novima zadetkoma v 44. in 45. minuti praktično že takrat odločila dvoboj.

Za zadnji kanček upanja je sicer poskrbel zadetek Eetuja Eloja ob igralcu več v 51. minuti, toda nazadnje je bil edini jeseniški ta večer. Gostitelji so že dve minuti in pol pred koncem potegnili iz vrat Oscarja Fröberga, kar pa so gosti izkoristili in s strelom v prazna vrata postavili končnih 5:1.