Prvopostavljeni do zmag in vodstva

V NHL so doslej vse bolje postavljene ekipe v četrtfinalu svojih konferenc v končnici povedle z 1:0. Do zmag so prišli Florida, New York Rangers, Winnipeg in Vancouver. Slovenski as Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings na ledu v noči na torek.

Izkušeni Hrušičan bo devetič zaigral v končnici, v kateri je doslej zbral 92 tekem in dosegel 24 golov ter 53 podaj. Še pomembneje, v sezonah 2011/12 in 2013/14 se je veselil tudi naslova.

Tokrat bo v prvem krogu četrtfinala na zahodu izzval Edmonton, prva tekma pa bo v Edmontonu na sporedu v noči z danes na torek ob 4. uri.

Lanski finalisti s Floride so s 3:2 premagali Tampo Bay. Domačine je v vodstvo popeljal Sam Reinhart v sedmi minuti, še pred koncem prve četrtine pa je izenačil Brandon Hagel.

Na začetku tretjega dela igre je za novo vodstvo Floride poskrbel Carter Verhaeghe, Matthew Tkachuk pa je nato zadel v prazno mrežo. Končni izid je deset sekund pred koncem postavil Steven Stamkos.

»Vselej je lepo začeti z zmago. Vemo pa, da nas čaka še dolga pot. Moramo igrati iz tekme v tekmo. Na prvi tekmi smo opravili svojo nalogo in se držali načrta. Zdaj imamo nekaj časa za počitek in se pripravimo na drugo tekmo,« je za lanske finaliste dejal Reinhart.

Na drugi tekmi četrtfinala vzhodne konference so Rangers po zaslugi odlične druge tretjine premagali Washington s 4:1.

V razmaku 126 sekund so med 25. in 27. minuto zadeli Matthew Rempe, Artemi Panarin in Jimmy Vasey. Za prestolnike je dobro minuto kasneje zadel Martin Fehervary. Chris Kreider je v 57. minuti postavil končni izid.

»Tega trenutka ne bom nikoli pozabil, bilo je sijajno. Sprva se sploh nisem zavedal, kaj se dogaja, potem pa sem zaslišal občinstvo. Uresničile so se mi sanje,« je po tekmi dejal Rempe, novinec v ligi NHL po prvi tekmi in prvem golu v končnici.

»Tukaj smo, da dobivamo tekme in ta je prva v vrsti. Dober občutek je dobiti uvodno tekmo. V končnici je vse treba početi še malenkost bolje in zagotovo bomo morali biti pripravljeni tudi na naslednjih tekmah, a pomembno je začeti z zmago,« je dodal trener Rangers Peter Laviolette.

V dramatični tekmi s srečnim koncem za domače v Winnipegu je padlo kar 13 golov. FOTO: David Lipnowski/Getty Images Via Afp

13 golov v Winnipegu

Na zahodu je pravo »golijado« v svojo korist odločil Winnipeg. Jets so s 7:6 premagali Colorado Avalanche. Kyle Connor je dosegel dva gola in podajo, Mark Scheifele pa gol in dve podaji. Dvakrat je zadel še Adam Lowry.

Domači so pobegnili na začetku zadnje tretjine, ko sta Lowry in Connor zadela za 6:3. Casey Mittelstadt je 30 sekund pred iztekom časa zadel za 6:7, a je plazu zmanjkalo sekund, da bi izsilili podaljšek.

»Naš načrt ni bil, da slavimo s 7:6, ampak včasih moraš igrati tekmo, kot se odvija pred tabo,« je po tekmi dejal Connor. »Vse skupaj je postalo v slogu, kdo bo koga, a prepričani smo bili v svoje sposobnosti. Morda smo bili malce živčni od samega začetka, ampak ko smo se umirili, smo pokazali našo širino,« je še dodal strelec dveh zadetkov.

Zadnjo tekmo večera je dobil Vancouver, ki je s 4:2 ustavil Nashville. Ti so dvakrat vodili, sredi zadnje tretjine pa sta najprej v razmaku 12 sekund za vodstvo s 3:2 zadela kapetan Quinn Hughes in novinec Dakota Joshua. Ta je nato minuto in pol pred koncem zadel še v prazno mrežo za vodstvo v seriji.

Poleg dvoboja Edmonton – Los Angeles se bosta v noči z danes na torek prvič predstavili še ekipi Dallas in Vegas Golden Knights, ki branijo naslov prvaka. Ob tem bosta na vzhodu še drugi tekmi med Carolino in New York Islanders (1:0) ter Bostonom in Torontom (1:0).