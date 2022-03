Quick prehiter za panterje, kralji do zmage po kazenskih strelih

Hokejisti Los Angeles Kings so na krilih vratarja Jonathana Quicka, ki je igral svojo 700. tekmo v prvenstvu NHL, s 3:2 po kazenskih strelih na domačem ledu premagali Florida Panthers. Quick je zaustavil poskus Anthonyja Duclairja v peti seriji strelov, skupno s podaljškom je zbral 30 obramb, odločilni gol za kralje pa je prispeval Trevor Moore. Quick je postal četrti v ZDA rojeni vratar, ki je odigral 700 tekem, po Johnu Vanbiesbroucku (882 tekem), Ryanu Millerju (796) in Tomu Barrassu (777).

To je bilo komaj prvič na zadnjih 31 tekmah, da panterji, druga najboljša ekipa vzhodne konference, niso zmagali po vodstvu po dveh tretjinah, poleg tega so kralji njihov zmagoviti niz v prvenstvu zaustavili pri petih slavjih v nizu. Pri izvajanju kazenskih strelov sta bila uspešna še Aleksander Barkov za Florido in Adrian Kempe za Los Angeles.

Za kralje, ki so pred tem izgubili dve tekmi zaporedoma, sta v rednem delu zadela Rasmus Kupari in Martin Frk, za panterje pa Eetu Luostarinen in Brandon Montour, gostujoči vratar Spencer Knight je zbral 35 obramb. Slovenski zvezdnik v dresu ekipe iz Los Angelesa Anže Kopitar je v 20:14 minute na ledu proti vratom tekmeca sprožil tri strele.

Zdaj nad rekorderje iz Denverja

Naslednja tekma kralje čaka v torek, ko bodo doma gostili še najboljšo ekipo zahodne konference, Colorado Avalanche. Ta je v enem težje pričakovanih obračunov večera s 3:0 v Denverju ugnala divizijske tekmece Kopitarja in soigralcev Calgary Flames. Darcy Kuemper se je razveselil dosežka kariere, ustavil je namreč vseh 46 strelov za četrti »shutout« v sezoni, dva gola pa je za zmago plazov dosegel Nathan MacKinnon. Minuli konec tedna je Kuemper na ledu zdržal le dobro tretjino, ko ga je trener zamenjal, Calgary pa je po podaljšku slavil s 4:3.

»Gotovo se je tokrat drugače razpletlo. Zmagovanje je veliko zabavnejše, brez dvoma. To je bila za nas velika zmaga,« je povedal Kuemper, po dveh golih MacKinnona je v prazno mrežo v zadnji tretjini zadel še Mikko Rantanen. Po 60 tekmah v sezoni Colorado še nikoli v zgodovini franšize ni imel takšnega izkupička (42-13-5 in 89 točk). Na obračunu vodilnih ekip zahodne konference je Dan Vladar zbral 29 obramb.