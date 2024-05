Rajanje v kultnem Madison Square Gardnu

Sodeč po drugi predstavi finala vzhodne konference NHL bo serija med New York Rangers in Florida Panthers še zelo negotova. Tokrat so se zmage v kultnem Madison Square Gardnu sredi New Yorka veselili gostitelji, gol odločitve je v 15. minuti podaljška zabil Barclay Goodrow.

Zmagovalci, katerih številni navijači sanjajo o Stanleyjevem pokalu, ki se ga je ta klub veselil nazadnje pred natanko 30 leti, so izenačili v seriji zmag na 1:1. Florida še zdaleč nima takšne hokejske zgodovine kot znameniti NY Rangers, toda v velikem finalu, do katerega jo zdaj loči le še ena stopnica te končnice, je igrala že lani. Izgubila je v seriji proti Vegasu.

Na tej tekmi št.2 konferenčnega finala so gostitelji zabili gol že v 5. minuti (Trocheck), gostje so do konca uvodne tretjine izenačili (Verhaeghe), nato pa golov ni bilo vse do 15. minute podaljška. »V tem dodatnem igralnem času pa je pomembno le eno. In ni si težko predstavljati, kako bi bilo vse drugače, če bi zdaj zaostajali v zmagah z 0:2 ... Tako pa gremo na Florido lahko z nasmehom,« je poudaril domači branilec Adam Fox.