Rangerji niz domačih zmag podaljšali na sedem

Hokejisti New York Rangers so z zmago začeli finale vzhodne konference severnoameriške lige NHL proti dvakratnim zaporednim prvakom, Tampa Bay Lightning. V dvoboju na štiri zmage so prvo tekmo v dvorani Madison Square Garden dobili kar s 6:2. Izkazal se je češki reprezentant Filip Chytil, ki je za domačo ekipo dosegel dva gola v drugi tretjini.

»Za to sem garal celotno sezono. Tolikokrat sem se znašel pred vrati, pa nisem mogel ploščka spraviti v gol. Ko se nekajkrat znajdeš v takšnem položaju, te začne zadeva gristi in postaneš frustriran. Vendar pa mi je v končnici le steklo in zelo sem vesel, da lahko pomagam ekipi,« je po uvodni zmagi dejal Čeh.

To je bila še sedma zaporedna domača zmaga rangerjev v končnici, ki na tekmi nikoli niso zaostajali in so v drugi tretjini dosegli kar tri zadetke. Oba prejšnja dvoboja končnice proti Pittsburgh Penguins in Carolina Hurricanes so dobili šele po sedmih tekmah.

Strela, ki je v letih 2020 in 2021 osvojila Stanleyjev pokal, je imela kar devet dni tekmovalnega premora, odkar je s 4:0 izločila Florida Panthers, tako da ji je manjkal tekmovalni ritem.

Rangerji so to znali izkoristiti in so prvič zadeli že po 71 sekundah igre, ko je Chris Kreider dosegel gol po podaji Mike Zibanejada.

Čeh Filip Chytil je bil zd vema goloma eden od domačih junakov v Madison Square Gardnu. FOTO: Danny Wild/Usa Today Sports

Zibanejad, Artemij Panarin in Frank Vatrano so vsi k zmagi prispevali po gol in podajo, Alexis Lafreniere in Adam Fox sta vsak dodala po dve podaji, vratar Igor Šesterkin pa se je izkazal s 37 obrambami.

»Moji fantje so igrali trdo in zavzeto. Seveda je bil tekmec danes nekoliko 'zarjavel', saj kar devet dni ni igral tekme. A naša igra je dobra, igramo dobro, vse nam dobro teče. Še naprej moramo nadaljevati v tem ritmu,« je po tekmi dejal trener rangerjev, Gerard Gallant.

Pri Tampi je Steven Stamkos dosegel gol in podajo, enkrat je zadel Ondrej Palat, vratar Andrej Vasilevskij pa je zaustavil 28 strelov proti svojim vratom.

»Moramo jim priznati, da gre za zelo dobro hokejsko ekipo. Mi seveda nismo bili pravi. Mislim, da bomo že na naslednji tekmi boljši. Moramo biti boljši. Že velikokrat smo bili v takšnem položaju in prepričan sem, da bomo več pokazali že na naslednjem obračunu. Gre šele za prvo tekmo dolge serije,« pa je dejal Stamkos.

Tudi druga tekma bo v Madison Square Gardnu. Zmagovalec tega dvoboja – ekipa potrebuje štiri zmage – se bo pomeril z najboljšim v zahodni konferenci, kjer se merita ekipi Edmonton Oilers in Colorado Avalanche.