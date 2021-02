Razigrani Pastrnak blestel ob zmagi Bostona ob jezeru Tahoe

Glavni junak tekme je bil David Pastrnak s tremi goli. FOTO: Christian Petersen/AFP



Tkachuk odločil podaljšek v Ottawi, Doubios pa v Vancouvru

Rezultati lige NHL

Standings provided by SofaScore LiveScore

V severnoameriški ligi NHL so še izvedli še drugo tekmo na prostem ob jezeru Tahoe v Nevadi. Na njej so Boston Bruins visoko odpravili Philadelphio s 7:3.Na prostem je blestel Bostonov desni krilni napadalec, ki je dosegel tri gole in s tem vknjižil drugi hat-trick sezone.»To je bila čudovita izkušnja. Zelo mi je bilo všeč, da smo lahko igrali tako na soncu kot v temi. Uživali smo v vsaki sekundi,« je na kratko dejal Pastrnak.Boston v tej sezoni igra odlično proti Philadelphii, saj je dobil vseh pet medsebojnih dvobojev. Tokrat je nasprotnika nastreljal s 35:19, tekmo pa odločil s štirimi zadetki v drugi tretjini.Pri Bostonu so poleg glavnega junaka Davida Pastrnaka zadeli šeinZa Philadelphio pa so zadeliinBoston je z 11 zmagami in 24 točkami na prvem mestu vzhodne divizije, Philaldephia pa je tretja z 19 točkami.Preostale tri tekme v ligi NHL so bile zelo tesne. Dve sta se končali šele po podaljšku, tudi na tretji pa je ekipi ločil le en zadetek.Ottawa je proti Montrealu na domačem ledu zmagala po podaljšku s 3:2, strelec odločilnega zadetka je bil. Oba vratarja sta imela precej dela, domačije imel 30 obramb, gostujočipa 36.Na tekmi med Vancouvrom in Winnipegom so gostje po podaljšku slavili s 4:3. Winnipegu je zmago že po 27 sekundah dodatnega časa priboril, ki je tekmo končal z goloma in asistenco.Washington je bil s 4:3 boljši od New Jerseyja. Za zmagovalce je dvakrat zadel, po enkrat painWashington Capitals - New Jersey Devils 4:3Ottawa Senators - Montreal Canadiens 3:2 *po podaljškuBoston Bruins - Philadelphia Flyers 7:3Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 3:4 *po podaljšku