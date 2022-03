Rdeči biki se niso obirali in že čakajo v velikem finalu

Polfinalno serijo proti Vienna Capitals so dobili s 4:0, potem ko so v sredo zvečer na Dunaju slavili s 5:1. Navijači v prestolnici so v 16. minuti proslavljali vodilni gol Matta Prapavessisa, tik pred koncem prve tretjine pa je izenačil TJ Brennan. Ali Wukovits je v 26. minuti poskrbel za popoln preobrat, po katerem se Capitals niso več pobrali, do konca obračuna so za »petardo« poskrbeli Peter Schneider (39. minuta), Brian Lebler (43.) in za piko na i še klubska ikona Thomas Raffl (55.).

V drugem polfinalu se merita VSV, ki je v četrtfinalu izločil ljubljansko Olimpijo, ter madžarski Fehervar. Madžari so po podaljšku dobili četrto tekmo na domačem ledu s 5:4 in v seriji povedli s 3:1. Naslednja tekma bo v petek v Beljaku.

Red Bull Salzburg se bo v finalu potegoval za deveti naslov v zadnjih petnajstih letih.