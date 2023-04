Reilly v 80. minuti pristreljal zmago Torontu

Hokejisti Toronto Maple Leafs so v zadnji minuti podaljška s 4:3 premagali Tampa Bay Lightning in tako v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL povedli z 2:1 v zmagah. Do vodstva z 2:1 v zmagah sta prišla tudi Vegas in Colorado, New York Rangers pa so zabeležili prvi poraz v seriji z New Jersey Devils.

Odločilni gol za Toronto je v 20. minuti podaljška dosegel Morgan Reilly. S tem je moštvu iz največjega kanadskega mesta uspel preobrat po zaostanku z 2:3 v drugi tretjini proti domači ekipi.

Na tekmi med New Jerseyjem in New York Rangers so bili napeti živci. FOTO: Wendell Cruz/Reuters

Reilly je ključni gol dosegel po dobljenem buliju. Tega je priigral Ryan O'Reilly, ki je pred tem v predzadnji minuti zadnje tretjine rednega dela dosegel gol za izenačenje na 3:3. »Odlično je najti pot do zmage. To je na koncu edino pomembno,« je dejal Rielly.

O'Reilly je poleg zadetka prispeval še dve podaji, med drugim za zmagoviti gol, a je kot najodgovornejšega za zmago ocenil vratarja moštva Ilijo Samsonova, ki je ustavil 36 strelov Tampe. »Samsonov je bil najpomembnejši igralec. Da smo kljub slabi igri po drugi tretjini zaostajali le z enim golom razlike je bilo izjemno pomembno,« je dejal.

Branilec Winnipega Brenden Dillon in napadalec Vegasa Keegan Kolesar sta si skočila v lase. FOTO: James Carey Lauder/Reuters

Do zmage po dveh podaljških so medtem v pretekli noči prišli Vegas Golden Nights, ki so s 5:4 premagali Winnipeg Jets. Vegas je v zadnji tretjini zapravil vodstvo s 4:1 in nato moral za zmago trepetati dobrih 23 minut dodatne igre. Odločilni gol je na koncu dosegel Michael Amadio.

Prvi nosilci v zahodni konferenci so sicer hitro povedli na tekmi v Winnipegu. Po 6:18 minute igre je bilo že 2:0, v drugi tretjini pa so vodstvo povečali na kar 4:1. A to ni bilo dovolj za miren zaključek dvoboja, saj je domače moštvo uspelo v zadnji tretjini rednega dela doseči kar tri zadetke, zadnjega za izenačenje na 4:4 prav v zadnji minuti.

Nathan MacKinnon je takole dosegel gol za Colorado. FOTO: Steph Chambers/AFP

Prav tako v podaljšku se je odločala tudi tekma med New York Rangers in New Jersey Devils. Na koncu je tesen dvoboj v prid New Jerseyja odločil Dougie Hamilton z zadetkom v 12. minuti dodatnega dela za 2:1. Kljub porazu pa New York Rangers ostajajo v vodstvu z 2:1 v zmagah.

Z 2:1 v zmagah v serije proti Seattle Kraken vodijo tudi Colorado Avalanche. Ti so v pretekli noči v Seattlu s 6:4 premagali domače moštvo. Odločilna je bila zadnja tretjina, v kateri je Colorado dosegel tri zadetke. Pred tem je sicer že vodil s 3:1, a nato v drugi tretjini doživel izenačenje Seattla.

Vzhod:

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 3:4 - podaljšek

(Toronto vodi z 2:1 v zmagah)

New York Rangers - New Jersey Devils 1:2 - podaljšek

(New York Rangers vodijo z 2:1 v zmagah)

Zahod:

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 4:5

(Vegas vodi z 2:1 v zmagah)

Seattle Kraken - Colorado Avalanche 4:6

(Colorado vodi z 2:1 v zmagah)