Rene Fasel bo še eno leto vodil mednarodno hokejsko družino

Zürich - Koronavirus je za letos odgnal načrtovano svetovno prvenstvo v hokeju, med katerim bi tradicionalno izvedli letni kongres mednarodne zveze (IIHF). Ta bi moral biti volilni, z vrha zveze bi se poslovil Rene Fasel, neprekinjeno njen predsednik od leta 1994.



Toda ker osrednjega srečanja pod streho mednarodne zveze ni bilo, so ga sprva prestavili v jesen, zdaj pa uradno potrdili, da bo naslednji kongres prihodnjo pomlad v St. Peterburgu. Tako bo 70-letni Švicar, po poklicu zobozdravnik, do takrat ostal predsednik, za nove kandidate pa bo očitno dovolj časa za pripravo in prijavo. Obenem je po video konferenci zdaj tudi jasno, da bo naslednje svetovno prvenstvo, kot je bilo sprva na koledarju, maja 2021 v Minsku in Rigi, pri IIHF so tudi že sestavili obe skupini uvodnega dela.



Skupina Minsk: Rusija, Češka, Švedska, Švica, Slovaška, Danska, Belorusija, Velika Britanija.



Skupina Riga: Kanada, Finska, ZDA, Nemčija, Latvija, Norveška, Italija, Kazahstan.



Slovenska hokejska reprezentanca bo tako kot lani nastopila na SP skupine B, pričakovati je, da na domačem ledu v ljubljanski dvorani Tivoli, kjer bi moral biti turnir pred tremi tedni, toda podobno kot v omenjenem elitnem razredu so izvedbo preprečili ukrepi proti širitvi koronavirusa.