Risi naj bi čez eno leto lovili plen v Latviji

Ob začetku letnega kongresa Mednarodne hokejske zveze na Finskem naj bi bilo v današnjem dopoldnevu sprva že jasno: slovenska reprezentanca bo v uvodnem delu na naslednjem prvenstvu igrala v Rigi. Tako naj bi se vrnila v latvijsko metropolo po dolgih 17 letih, spomin na tisto leto 2006 s selektorjem Františkom Vybornym pa je še danes živ – risi so takrat z najstnikom Anžetom Kopitarjem igrali zelo mikaven hokej, bili pred vrati tako želenega obstanka, vse pa jim je pokvaril na tekmi odločitve izenačujoči gol v zadnji minuti tekmecev iz Italije ...

Toda pozneje uradne potrditve sprva predlaganega sporeda obeh skupin, torej v Helsinkih in Rigi, ni bilo in tako bo najbrž treba čakati do zadnjega dne letošnjega prvenstva. Po vseh dosedanjih kriterijih in tudi napovedih pa bi dejansko slovenska reprezentanca prihodnje leto igrala uvodni del v latvijski metropoli, torej zanesljivo proti domači reprezentanci, najbrž tudi Švedski, ZDA in Slovaški. Ni še znano, s kom bi se pomerila iz tiste po kakovosti bolj primerljive konkurence: z Dansko ali Norveško, Avstrijo ali Kazahstanom, morda s Francijo?

Sicer pa je ob začetku kongresa ugasnila še tista zadnja iskrica upanja, da bi pri HZS le uresničili veliko željo o prirejanju tega spektakla na ledu. Pripravili bi ga skupaj z madžarsko zvezo, vendar slednja v zadnjih dneh ni pridobila zagotovil svoje vlade o ustrezni denarni podpori. Iz Budimpešte so prihajala sporočila. da bi to morda le pridobili do odhoda na kongres v Tampere, a prihod na Finsko je razkril – predstavniki iz naše vzhodne soseščine želenega podpisanega papirja niso imeli in tako je bilo jasno, da bo ostalo pri tistem, kar so uradno zapisali na spletni strani mednarodne zveze v začetku tega tedna. Edina kandidatura za prirejanje SP 2023 je finsko-latvijska. Leto pozneje bo prvenstvo na Češkem, maja 2025 pa na Švedskem in Danskem, v pomladi 2026 pa v Švci.