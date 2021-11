Risi klonili po kazenskem strelu

Slovenska hokejska reprezentanca je na tekmi 3., zadnjega kroga prijateljskega turnirja na Jesenicah po podaljšku izgubila z Avstrijo z 1:2 (0:0, 1:1, 0:0; 0:1). Risi so si tako priigrali prvo točko na omenjenem tekmovanju, pred tem so v četrtek s Francijo izgubili z 2:3, včeraj pa z Belorusijo z 0:3. Tudi današnjo tekmo je, tako kot tisto proti Franciji, v vratih začel Žan Us (v petek je branil mladi Val Usnik), Slovenci pa so morali za začetek v uvodni tretjini pokazati dobro igro ob igralcu manj na ledu, saj so imeli dve zaporedni izključitvi. Us in domača obramba nista klonila, a na drugi strani Slovenci tudi niso premagali Davida Madlenerja, ko so bile moči izenačene. Najlepšo priložnosti sta imela Anže Kuralt, ko je po podaji Kena Ograjenška v 12. minuti zadel okvir gola, ter Ograjenšek tri minute zatem.

V nadaljevanju so do prvega power playa prišli tudi domači, prednost pa je v 27. minuti le izkoristil Ograjenšek, ki je z močnim strelom preusmeril plošček v mrežo, potem ko mu je podal Nik Simšič. A minimalne prednosti Slovenci niso znali dolgo zadržati, saj so Avstrijci že nekaj minut zatem hitro akcijo kronali z izenačenjem, s strelom med nogami je Usa premagal Felix Maxa. V zadnji tretjini zadetkov ni bilo več, Slovenci so bili precej neučinkoviti, so si pa po prekršku Avstrije v zadnji minuti priigrali priložnost, da bi v podaljšku morda lahko prišli do zmage.

A se nato tudi dodatni del ni razpletel po željah domačih, ki jim je plošček ušel iz napadalne tretjine, v protinapad je pobegnil mladi adut Avstrije Marco Kasper in Simšič ga je nepravilno ustavil ob prodoru. Kazenski strel pa je nato 17-letni Kasper rutinirano spremenil v zadetek in poskrbel za zmago Avstrije. Naslednjič se bo slovenska vrsta predvidoma zbrala februarja, ko bo v Celovcu podoben turnir s štirimi udeleženkami, pred spomladanskim drugoligaškim SP v Ljubljani pa bo nato Slovenija igrala še nekaj prijateljskih tekem.