Risi nad skandinavske rise za Peking

Selektor Matjaž Kopitar na Bledu vadi okrnjeno zasedbo risov. FOTO: Leon Vidic

Ne potrebujejo pripravljalnih tekem

Repe odpadel zaradi poškodbe

Na širšem seznamu reprezentantov so vratarji Gašper Krošelj, Luka Gračnar, Matija Pintarič in Žan Us, branilci Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Miha Logar, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Klemen Pretnar in Nejc Stojan ter napadalci Tadej Čimžar, Jan Drozg, Žiga Jeglič, Žan Jezovšek, Luka Kalan, Gregor Koblar, Anže Kopitar, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Šturm, Rok Tičar, Jan Urbas, Miha Verlič, Miha Zajc. Zaradi poškodbe je odpadel Jurij Repe. Končni seznam reprezentantov pa bo zveza sporočila v nedeljo pred odhodom v Oslo.

Slovenske hokejiste naslednji teden čaka pomembna naloga, olimpijske kvalifikacije. Slovenci bodo lovili zadnjo vstopnico za igre 2022 v Pekingu, na kvalifikacijskem turnirju v Oslu med 26. in 29. avgustom pa bo tja vodilo le prvo mesto. Slovenija lovi tretje igre v nizu, dvakrat je bila na podobnem turnirju že uspešna. Zagotovila si je igre v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018. Zdaj bo cilj Peking 2022, tja se bodo izbranci selektorjauvrstili, če zmagajo na Norveškem, kjer bodo nasprotniki Danska, Norveška in Južna Koreja.»Reprezentanca ima obrise, a igralcev ni tukaj. Ti, ki so, so brez klubov ali pa se sezona zanje še ni začela. Ostali so s klubi in se pripravljajo na prihajajočo sezono,« je nekoliko nenavadno dogajanje na Bledu, kjer so se danes na novinarski konferenci predstavili slovenski hokejisti, opisal selektor Kopitar. Na voljo ima namreč samo peščico igralcev (in). Vsi drugi se pripravljajo pri svojih klubih, ekipa pa se bo v vsaj približno polni postavi zbrala šele v nedeljo, ko bo odpotovala na Norveško.»Logistično je to kar velik zalogaj, najbolj veseli bomo, ko bomo v ponedeljek v Oslu. Upam, da bodo vsi prestali vse teste, tudi tu nas čaka kar nekaj procedure, upam, da bo vse v redu,« je reprezentančne priprave v teh koronskih časih opisal generalni sekretar zveze. Vloga kapetana bo spet pripadla zvezdniku iz lige NHL Anžetu Kopitarju, ki se je letos ponovno lahko pridružil ekipi: »Lepo je spet biti s fanti, že nekaj časa je, odkar smo bili nazadnje skupaj v Kazahstanu. Lepo je biti tukaj, škoda, ker ni zbrana vsa ekipa, se pa tu pripravljamo kar se da najbolje. Smo na dobri poti, da bomo pripravljeni za prvo tekmo. Upam, da bo šlo, kot smo si zadali, kako se bo odvilo, pa bomo videli.« »Zelo dobro je, da smo se zbrali, da vsaj malo potreniramo skupaj. Na kvalifikacijah pa upam, da bomo iztržili največ, kar lahko,« pa je dejal Jan Drozg.Selektor bo lahko pred turnirjem še analiziral vsaj Norvežane in Dance, ki bodo še igrali prijateljske tekme, Slovenija jih zaradi posebnih okoliščin ne bo imela. A Kopitar zaradi tega ne vidi težav: »Tudi če daš maksimum od sebe, napake seveda bodo. Težava je, če se ponavljajo. Pričakujem in vem, da bo to srčna ekipa, ki bo dala vse od sebe za končni cilj.« Posebnosti priprav s skupinico igralcev pa je povzel tudi izkušeni branilec Žiga Pavlin, ki pravi, da niti ne pogrešajo klasičnih skupnih priprav: »Vsakič, ko smo bili v majhnem številu, smo bili morda celo boljši. Delamo na individualnih stvareh, ne skrbi me za pripravljenost. Glede tega ne vidim nobenega minusa. Mogoče smo edini v Evropi, ki ne potrebujemo pripravljalnih tekem, ker se tako dobro poznamo.«