Risi na svetovni lestvici zdrsnili na 20. mesto

Zanimivi derbiji že v skupinah

Skupine na OI v Pekingu – moški, A: Kanada, ZDA, Nemčija in Kitajska; B: Rusija, Češka, Švica in kvalifikant 1; C: Finska, Švedska, kvalifikant 2, kvalifikant 3.

Slovenci z Norvežani, Danci in Korejci

Kvalifikacijske skupine za uvrstitev na OI leta 2022 v Pekingu – skupina D (Slovaška): Slovaška, Belorusija, Avstrija in Poljska; skupina E (Latvija): Latvija, Francija, Italija in Madžarska; skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja in Slovenija.

Ljubljana – Slovenska moška hokejska reprezentanca na najnovejši lestvici mednarodne zveze (IIHF) drži 20. mesto. Čeprav letos zaradi novega koronavirusa ni bilo nobenih hokejskih tekmovanj, je naša izbrana vrsta izgubila dve mesti. Točke so reprezentance prejele zgolj na podlagi umestitve v posamične divizije letošnjih svetovnih prvenstev.V nasprotju z nekaterimi drugimi krovnimi športnimi organizacijami se pri IIHF niso odločili za zamrznitev lestvic; tako je prišlo do določenih sprememb. Slovenska vrsta je kljub odpovedi svetovnega prvenstva skupine B, ki bi se moralo v ponedeljek začeti v Ljubljani, prejela točke za to raven tekmovanja, pri čemer seveda niso upoštevali možnosti napredovanja oziroma nazadovanja.Položaj na lestvici kajpak vpliva na sestavo skupin prihodnjih svetovnih prvenstev in olimpijskih iger, slabša uvrstitev pa prinaša zahtevnejše tekmece v boju za napredovanje.1. Kanada 3470, 2. Rusija 3400, 3. Finska 3345, 4. Švedska 3325, 5. Češka 3200, 6. ZDA 3140 ...; ženske: 1. ZDA 3600, 2. Kanada 3450, 3. Finska 3390, 4. Rusija 3290, 5. Švica 3170, 6. Japonska 3070 ...