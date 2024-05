Risi najprej z Avstrijci, nato v Rigo po olimpijski vizum

V nadaljevanju preberite:

Kakšen je odmev letošnjega svetovnega prvenstva v hokeju, zakaj je Češka tudi po obisku tako posebna? In zakaj je bilo Dejanu Kontrecuna prizorišču posebej žal, da med navzočimi ni bilo naših risov? Kakšne bodo njihove priprave za avgustovske olimpijske kvalifikacije in kakšne za naslednje svetovno prvenstvo, ki bo na Danskem in Švedskem?