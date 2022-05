Risi nared za torkovo premiero

Po treh tednih skupnih priprav, ki so jih za konec risi na Bledu zaokrožili z zmago proti Franciji (2:0; 2:0, 0:0, 0:0; Gregorc, Čimžar), se bodo zbrali jutri na prizorišču svetovnega prvenstva skupine B v Ljubljani in tam pričakali torkovo premiero proti Litvi (19.00).

Po vsem videnem v pripravljalnem obdobju niti med poznavalci niti med tistimi manj pozornosti spremljevalci reprezentančnega utripa ni dvoma o vlogi favorita za slovensko reprezentanco na prihajajočem prvenstvu. Že tako so risi kakovostnejši od Litovcev in Romunov, z Madžari, ki sicer veliko vlagajo v šport in tako tudi hokej, imajo slovenski hokejisti dobro bilanco. Verjeti gre tudi, da bodo za konec konkurenčni Južnim Korejcem, s katerimi imajo na zadnjih dveh velikih tekmovanjih polovično bero – po zmago in poraz. Optimizmu pa vsekakor botruje spoznanje, da – v nasprotju s preteklostjo – pri slovenski izbrani vrsti niso imeli težave glede postave, igralci iz tujine so se priključevali po načrtu, le na tej zadnji tekmi zaradi lažjih poškodb ni bilo na ledu Roberta Saboliča in Žige Jegliča, toda tudi ta dvojec naj bi bil nared za torkov tivolski štart.

Rok Tičar je že dolgo med vodilnimi slovenskimi reprezentanti. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Res sem vesel, ker nismo imeli opaznejših zdravstvenih težav, res so pa čudni časi, virus lahko kadarkoli zareže v ekipo, tudi poškodbe v zadnjem hipu niso nemogoče,« opozarja selektor Matjaž Kopitar, sicer zadovoljen ob videnem na tej sobotni blejski generalki s Francijo: »Imeli smo srečo, da smo med pripravami po zahtevnosti stopnjevali tekme. Lepa je tudi ta zadnja zmaga s Francijo in čeprav se je zdelo, da imajo naši tekmeci v zadnji tretjini premoč, jim nismo dovoljevali večjih priložnosti. Zdaj le moramo ostati zbrani za svetovno prvenstvo, za katerega smo vadili zadnje tri tedne.«

Miha Loga se med risi uveljavlja v branilskih vrstah. FOTO: Leon Vidic/Delo

Jutri, torej v ponedeljek, pa bo selektor določil seznam igralcev za Tivoli. Med 27 jih bo 23 prijavil za uvod, bržkone pa bodo v Ljubljani ostali še trije, ki bi lahko pozneje, če bo seveda potrebno, zamenjali koga s tega udarnega seznama.