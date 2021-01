Risi ne bodo potovali v Avstrijo

Avstrijska hokejska zveza je danes v dogovoru z osrednjim klubskim tekmovanjem v regiji ICEHL odpovedala februarski reprezentančni turnir, na katerem bi morala zaigrati tudi slovenska reprezentanca, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Glavni razlog je slaba zdravstvena slika v državi v povezavi s pandemijo koronavirusa.



Sprva naj bi na turnirju, ki je bil predviden med 11. in 13. februarjem, ob Avstrijcih nastopili še Francozi, Danci in Norvežani.



Po odpovedi obeh držav s severa Evrope pa je priložnost dobila Slovenija, a so se danes za odpoved turnirja odločili kar gostitelji.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: