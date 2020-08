Risi novembra v Tivoliju

Ljubljana - Kljub zadržanosti v načrtih, ki jo je povzročil koronavirus, pri Hokejski zvezi Slovenije ne morejo sedeti križem rok. V teh dneh tako vlečejo ključne poteze glede nove sezone tako na reprezentančni sceni kot tudi klubski.

Risi, ki so nazadnje ostali brez prvenstva skupine B na domačem ledu – pri mednarodni zvezi so pred kratkim prirediteljem iz HZS že prižgali zeleno luč za tivolsko prvenstvo spomladi 2021 –, se bodo prvič domačemu občinstvu po daljšem času predstavili v uvodnem novembrskem tednu.



Turnir v močni konkurenci Belorusije, Latvije in Francije, ki je bil nazadnje na Bledu 2016, bo tokrat predvidoma od 4. do 8. novembra prav v prenovljeni ljubljanski dvorani, za katero bi bil to prvi reprezentančni test pred omenjenim svetovnim prvenstvom. Belorusi in Francozi so že uradno potrdili, da bi tudi v prihodnje radi sodelovali v tem novembrskem četveroboju na ledu, iz Rige tega potrdila še ni, če ga ne bo, bodo na turnirju igrala le tri moštva.



Domačo sezono bo, kot je že skoraj tri desetletja v navadi, odprla poletna liga, le da bo ta tokrat – kar sicer še ni uradno potrjeno – v Ljubljani (namesto na Bledu) od 11. do 13. septembra. En teden pozneje bi bil prav tako Tivoli kraj letošnjega pokalnega tekmovanja HZS. Najodmevnejše klubsko tekmovanje v regionalnem prostoru ICEHL (nekdanja EBEL) se bo začelo 25. septembra, en teden pozneje se bo zastor dvignil v dvoranah alpske lige, med katerimi sta na seznamu tako kot kot v prejšnji sezoni tudi Tivoli in Podmežakla.



V načrtovanem sporedu sta moštvi Jesenic in Olimpije v skupini s podružničinima moštvoma Linza in KAC. Sprva so v vodstvu tekmovanja načrtovali drugače, tudi z močnejšimi tekmami za naša kluba, toda nadaljevanje ukrepov proti koronavirusu je preprečilo daljša potovanja in vsaj v tem uvodnem delu sezone več stikov slovenskih in italijanskih klubov. Pri HZS, kar nam je potrdil tudi njen predsednik Matjaž Rakovec, pa še naprej razmišljajo o novi obliki alpske lige z dvema kakovostnima skupinama po osem moštev, po koncu ligaškega dela pa bi imelo najboljših šest zagotovljenih končnico, za preostali dve vstopnici bi se borile štiri zasedbe: 7. in 8. iz zgodnje kakovostne skupine ter 1. in 2. iz skupine B.