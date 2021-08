Risi po tesnem porazu upajo na boljši začetek proti Norvežanom

Slovenska reprezentanca je v Oslu na Norveškem na prvi tekmi olimpijskega kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na zimske olimpijske igre v Pekingu izgubila proti Danski s 3:4. Zdaj jo čakata dva obračuna za biti ali ne biti proti Norveški in Južni Koreji. Najprej se bodo udarili proti domačinom, ki so v četrtek s 4:1 ugnali Korejce.Varovanci, ki lovijo tretjo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre po Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018, so predvsem zaradi slabega začetka proti Dancem na koncu ostali praznih rok. Posledično izbrana vrsta nima vsega v svojih rokah. Odvisna bo predvsem od Danske, v kolikor bo uspela na zadnjih dveh tekmah danes in v nedeljo premagati Norveško in Južno Korejo.Že domačini bodo zvečer ob 21. uri zahteven test, pri čemer bo treba ustaviti predvsem prvi napad z, članom Minnesote Wild, in drugega s, ki se je na prvi tekmi izkazal z golom in podajo.Slovenija se je z Norveško nazadnje srečala na olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer so Skandinavci po podaljšku premagali rise z 2:1 in se uvrstili v četrtfinale. Norvežani so dobili zadnje štiri uradne tekme s skupno gol razliko 13:4.V prvem obračunu skupine F se bosta ob 17. uri pomerila Danska in Južna Koreja. V nedeljo bo zadnji krog s tekmama Slovenija – Južna Koreja ob 12. uri in Norveška – Danska ob 16.