Risi pred SP na Bled vabijo Fince in Ruse

Ljubljana

Selektor Matjaž Kopitar je v tem tednu na Finskem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

1996.

je bilo edino leto, ko v Sloveniji ni bilo SP v hokeju na ljubljanskem ledu. Turnir skupine C je bil na Jesenicah in Bledu



Brataš spet v Sloveniji?

Žiga Jeglič bo med udarnimi risi na SP, včeraj je praznoval 32. rojstni dan.

FOTO: Matej Družnik/Delo

- Resda se privrženci Olimpije in Jesenic veselijo odločilnih tekem za končno razvrstitev v alpski ligi, tudi derbija v Podmežakli naslednji teden (ponedeljek, 2. marca), toda vrh hokejske sezone na Slovenskem bo nedvomno tivolsko svetovno prvenstvo skupine B, od 27. aprila do 3. maja. Risi bodo napadali vizum najvišjega svetovnega razreda, med pripravami naj bi se pomerili s tekmeci iz Finske in Rusije.Prav v tem tednu je selektorna evropskem severu, na Finskem se pravzaprav počuti že prav domače, saj v zadnjih dveh letih kot oglednik moštva Los Angeles Kings podrobno spremlja hokejiste prav v tej deželi, obenem je tam tudiže večkrat strokovni sodelavec omenjenega prvega moža reprezentančne klopi, prav Finec bo tudi pomladi na prvenstvu v Ljubljani pripadal spremljevalnemu štabu risov.In ti bi lahko uvodno pripravljalno tekmo za SP igrali prav proti Savolainenovim rojakom. Naključja ni: pri HZS se namreč pogovarjajo o gostovanju na Bledu moštva iz Vaase, zdaj zadnjeuvrščenega v močni finski ligi, pri katerem pa je na klopiv preteklosti, na olimpijskem turnirju v Pjongčangu ter nato na SP skupine B v Budimpešti član slovenskega strokovnega štaba.»Želimo si dve kakovostni pripravljalni tekmi pred prvenstvom,« je selektor Kopitar dejal po uspešno opravljeni uvodni nalogi v sezoni, 1. mestu risov na uvodnem kvalifikacijskem turnirju za OI 2022, na jasnem pa si je bil, da nekaj dni pred tivolskim turnirjem ne bo mogoče igrati z neposrednimi tekmeci za vrnitev v skupino A – denimo Avstrijci, Madžari, Francozi –, reprezentance iz višjega razreda imajo svoje urnike že zdavnaj natančno sestavljene, na dlani je tudi, da bi za gostovanje katere od vodilnih velesil trpel domač proračun, ki je vse prej kot vreča brez dna ...Toda do uresničitve selektorjeve želje o dveh kakovostnih tekmah ni tako dolga pot, kot se morda zdi: drsalno močan in napadalno značilen finski hokejski pristop bi lahko predstavila omenjena Vaasa, hokej stroge discipline zlasti na svoji obrambni polovici pa t. i. olimpijska reprezentanca Rusije, ki jo vodipred poltretjim desetletjem vratar jeseniškega moštva. Gre sicer za selekcijo ruskih hokejistov, ki trkajo na dveri udarnega moštva, nazadnje so igrali na turnirju na Slovaškem, pred načrtovanim gostovanjem v Sloveniji se bodo zbrali v domači Moskvi in tam igrali dve tekmi s Francijo. Obe omenjeni preizkušnji risov s finskimi levi in z ruskimi medvedi bi bili v blejski dvorani, 21. in 23. aprila, saj bodo tam ves čas priprave slovenskih hokejistov do selitve v Ljubljano, dan ali dva pred začetkom prvenstva.Za našo hokejsko reprezentanco bo to 11. svetovno prvenstvo na ljubljanskem ledu, le nazadnje (2012) ni bilo tekem v Tivoliju, temveč v Stožicah, ko je 10.000 navzočih iz večera v večer spodbujalo rise. Toda obenem je bilo na dlani, da zaradi slabše vidljivosti na nekaterih mestih stožiška arena ni prav hokejska, zato se zdaj reprezentanca vrača v svoj stari ljubljanski dom. Več kot 3000 vstopnic na tekmo ne bo naprodaj, v hokejskih krogih se krešejo mnenja o (pre)visoki ceni. Paket vstopnic za vseh pet tekem posameznega moštva je zdaj na voljo za 135 evrov, največ zanimanja v tujini je na Madžarskem. To pa za deželo, ki tako vzneseno spodbuja svoje reprezentance in jih spremlja po vseh mogočih tekmovanjih, sploh ne preseneča!