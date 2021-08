Risi s Anžetom Kopitarjem začenjajo misijo Peking 2022

Matjaž Kopitar bo rise zbral v ponedeljek na Bledu. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovensko hokejsko reprezentanco med 26. in 29. avgustom čakajo olimpijske kvalifikacije za enega od zadnjih treh mest na igrah v Pekingu 2022. Zbor tistih reprezentantov, ki še ne trenirajo v klubih, bo jutri na Bledu.Večina reprezentantov se na novo sezono že pripravlja v svojih klubih. Prosti igralci in igralci, ki še ne trenirajo s svojimi klubi, se bodo od ponedeljka do reprezentančnega zbora pripravljali na Bledu. Med njimi je tudi zvezdnik iz lige NHL, pa tudiinter do odhoda v svoja kluba tudiinso sporočili iz HZS.»Večina igralcev se trenutno že pripravlja na novo sezono v svojih klubih. Tistim, ki še ne igrajo v svojih klubih, smo ponudili možnost priprav na Bledu. Čas kvalifikacij je sicer malce neugoden, a tak je za vse reprezentance in to moramo sprejeti. Upam, da vsi naši reprezentanti ostanejo zdravi in da ne bo težav s klubi, saj vemo, da vsi trenerji radi pripravijo svoj program priprav na sezono,« je ob začetku olimpijskega projekta dejal selektorSlovenija se bo v okviru zadnjega kroga olimpijskih kvalifikacij v skupini F v Oslu za vstopnico pomerila z reprezentancami Norveške, Danske in Južne Koreje. Le zmagovalec turnirja si bo zagotovil pot v Peking.Na širšem seznamu reprezentantov so vratarjiin, branilciinter napadalciinUradno se bodo priprave začele 22. avgusta, končni seznam reprezentantov bo selektor sporočil pred odhodom v Oslo.