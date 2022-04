Risi s prepričljivo predstavo dvignjenih glav domov

Slovenska hokejska reprezentanca se je z zmago s 3:0 proti Romuniji (0:0, 0:0, 3:0; Tičar 2, Pretnar) poslovila od petdnevnih priprav na Madžarskem in Slovaškem.

Tako je tokrat v slovaškem olimpijskem centru v okolici Bratislave s prav identičnim izidom kot v torek v Szekesfehervarju proti Madžarski dosegla zmago tudi z Romunijo, s katero se bo prav tako pomerila na bližnjem SP skupine B, v Ljubljani od 3. do 8. maja. V treh nastopih pa je zabeležila en poraz, in sicer v četrtek proti Japoncem po podaljšku s 3:4. Razmere so bile sicer na teh dveh tekmah za vse na ledu nenavadne, saj je igrišče krajše in ožje, kot so ga hokejisti v Evropi vajeni.

Na današnji tekmi z Romuni, novinci v drugem kakovostnem razredu svetovne hokejske razvrstitve, je z goloma zablestel Rok Tičar, že dolgo eden vodilnih napadalcev med risi, ki pa je imel v prejšnjem mesecu težave z zapestjem, zato tudi ni mogel igrati za KAC v končnici ICEHL. Okrevanje pa je bilo nato uspešno in tako se zdaj spodbudno vrača k tekmovalni formi v reprezentančnem dresu. Posebne pohvale si zasluži tudi mladi vratar Luka Kolin. Prvič je doslej branil za člansko reprezentanco in obdržal mrežo nedotaknjeno.

Reprezentanca je po tekmi odpotovala proti domovini, po prostem koncu tedna se bodo risi v ponedeljek spet zbrali na Bledu. Takrat bo pri moštvu še več interne konkurence, saj se bodo moštvu pridružili iz Nemčije stalni reprezentanti Jan Urbas, Miha Verlič in tudi Žiga Jeglič, ki pa na zadnjih tekmah zaradi poškodbe za Bremerhaven ni igral. Med vratnice se tudi k risom zdaj vrača polfinalist češke extralige Gašper Krošelj. Prav danes so pri njegovem klubu Mlada Boleslav objavili, da bo tudi v prihodnji sezoni, torej že 5. leto zapored, vratar tega moštva.