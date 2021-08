Risi so prepozno pokazali zobe Dancem

Slovenija : Danska 3:4 (0:3, 1:1, 2:0) Dvorana Jordal Amfi, gledalcev: 174, sodniki Heikkinen (Finska), Judakov (Rusija, glavna), Braten (Norveška), Obwegeser (Švica, linijska).

Strelci: 0:1 Ehlers (Lauridsen, Bjorkstrand, 3.), 0:2 Storm (Lauridsen, Bjorkstrand, 13.), 0:3 Russell (Lauridsen, Nielsen, 15), 1:3 Drozg (Kopitar, Pretnar, 21.), 1:4 Ehlers (22.), 2:4 Urbas (Gregorc, Jeglič 50.), 3:4 Verlič (Gregorc, Jeglič, 58.)

Kazenske minute: Slovenija 10, Danska 10 minut.

Popravni izpit z Norveško

Slovenska hokejska reprezentanca se je spotaknila že na prvi oviri v olimpijskih kvalifikacijah v Oslu. Poraz s 3:4 (0:3, 1:1, 2:0) proti Danski ima pomembno težo, saj se bo na OI 2022 v Pekingu uvrstil le zmagovalec turnirja, na katerem sodelujeta še Norveška in Južna Koreja.Tekma se je rise slabo začela, saj je že po 21 sekundah moral na kazensko klop. Štiri sekunde pred iztekom kazni je mrežozatresel, član Winnipeg Jets v NHL in sin danskega selektorja, v uvodni tretjini pa so Danci dosegli še dva gola brez odgovora. Na 1:3 je ob začetku drugega dela tekme znižala je Ehlers nemudoma povišal prednost svojega moštva.V zadnji tretjini so Slovenci zaigrali kot prerejeni, vendar po golihv 50. minuti inv 55. niso zmogli popolnega zasuka. V zadnjem delu tekme so slovenski hokejisti sprožili kar 15 strelov proti tekmčevim vratom, Danci le tri, na koncu pa je bilo razmerje v strelih proti vratom 24:21 v korist Slovenije.Jutri ob 21. uri se bo Slovenija, ki lovi tretjo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre po Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018, pomerila z Norveško.