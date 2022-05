Risi spet ujeli slasten plen za pot k eliti

V nadaljevanju preberite:

Tivoli je v petek zvečer pokal po šivih, po zares dolgem času tudi po zaslugi oklepnikov z risom na prsih. In seveda je takšno ozračje vlilo našim risom prav posebno energijo in na krilih te so odločno napadli ter kot v najlepšem scenariju že v uvodni minuti zabili vodilni gol. Nadaljevanje je bilo težavnejše, pravo eksplozijo navdušenja pa sta v drugi tretjini pripravila Robert Sabolič in (predvsem) tivolski kratkohlačnik Žiga Pance s hitrima zadetkoma, po katerih se Madžari niso več pobrali. Tudi v zadnjem delu dvomov o zmagovalcu ni bilo več, začelo se je veliko slavje, medtem ko selektorja Matjaža Kopitarja evforija​ spet ni ponesla.