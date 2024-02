Risi tudi drugič osvojili plen

Po četrtkovi gladki zmagi proti italijanski reprezentanci v Bolzanu s 5:1 so bili tudi na drugi pripravljalni tekmi slovenski hokejisti boljši od »azzurrov«. Tokrat so se z njimi pomerili v Val Gardeni, tekma je bila precej bolj negotova, z golom odločitve Kena Ograjenška pa so risi zmago slavili po kazenskih strelih z 2:1.

V izenačeni predstavi golov v 1. tretjini tekme ni bilo, nato so vodilnega zabili gostitelji v 26. minuti (Larkin), še v tem igre, natančneje v 36.minuti, pa je sledilo izenačenje. Zanj sta poskrbela igralca novinca med risi – podajalec Rok Macuh in strelec Jan Ćosić.

V nadaljevanju rednega dela golov ni bilo več, tudi v podaljšku se nato mreža ni zatresla, med 10 izvajalci kazenskih strelov pa je v polno zadel le omenjeni Ograjenšek. Med risi so takrat poskusili še Robert Sabolič, Žan Jezovšek, Miha Zajc in Anže Kuralt.