Risi v zadnji tretjini pokazali zobe

Slovenska hokejska reprezentanca je v pripravljalni tekmi v Bolzanu visoko odpravila izbrano vrsto Italije. Potem ko so risi po dveh tretjinah vodili z 2:1, so v zadnji zapečatili usodo gostiteljev in na koncu zmagali kar s 5:1 (1:0, 1:1, 3:0).

Za naše moštvo, ki je z golom Žige Mehleta v 17. minuti prešlo v vodstvo, so v polno zadeli še Rok Macuh (27.), Robert Sabolič (54.), Žan Jezovšek (59.) in Anže Kuralt (59.). Častni gol za gostitelje je v 36. minuti dosegel Michele Marchetti.

Za slovensko vrsto, ki jo je s klopi uspešno vodil selektor Edo Terglav, je tekmo v vratih začel Gašper Krošelj, v zadnjih minutah pa je priložnost dobil še Matija Pintarič.

Jutri bosta reprezentanci, ki se pripravljata za svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda konec aprila in v začetku maja v Bolzanu, še enkrat prekrižali palice, tokrat v Val Gardeni.