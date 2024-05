Risi za tretjo zmago v Bolzanu trepetali vse do zadnjega

Slovenska moška hokejska reprezentanca je dosegla še tretjo zmago na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Bolzanu. Toda za nov uspeh, s katerim so »risi« naredili nov korak k vrnitvi med elito, so se morali potruditi bolj, kot so mnogi pričakovali. Izbrano vrsto Japonske so namreč šele po hudem boju premagali s 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Sprva je šlo našim hokejistom bolj ali manj vse kot po maslu. Žiga Mehle je že v četrti minuti popeljal Slovenijo v vodstvo, ki ga je devet minut pozneje podvojil Nik Simšič. Potem ko se je zdelo, da imajo izbranci selektorja Eda Terglava vse pod nadzorom, pa so ga začeli počasi tudi izgubljati.

Sredi druge tretjine (v 31. minuti) je namreč Šogo Nakajima znižal izid na 1:2, ta gol pa je Japoncem dal krila. V zadnjem delu so Azijci poskušali vse, da bi zasukali rezultat, močno so pritisnili proti vratom slovenskega čuvaja mreže Gašperju Krošlju, ki pa ni več prejel nobenega zadetka.

Slovensko zmagoslavje je nato s svojim prvim golom na tem svetovnem prvenstvu pičlih 28 sekund pred koncem tekme ob številčni premoči na ledu potrdil Jan Drozg. Za najboljšega igralca v naši vrsti, ki bo jutri (19.30) prekrižala palice z reprezentanco Madžarske, so tokrat razglasili 20-letnega Matica Töröka.

V prvem današnjem dvoboju te skupine je Romunija s 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) ugnala Južno Korejo.