Risi za uvod brez ostrih zob in želenega plena

Slovenskim risom je za uvod na Južnem Tirolskem spodrsnilo. Izgubili so nepričakovano proti Južni Koreji, popravni izpit bodo imeli v torek z Romuni. Kje so se skrivali razlogi poraza in zakaj si je takšno tekmo želel selektor Edo Terglav med pripravami, pa je ni dočakal? Kako je videl naš branilec Bine Mašič premiero in kaj je dejal, potem ko je po tekmečevem naletu močno udaril s kolenom v ogrado?