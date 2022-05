Risi za uvod upravičili vlogo favoritov

Slovenska hokejska reprezentanca je uspešno štartala v svetovno prvenstvo skupine B v Ljubljani. V uvodni tekmi so risi v dvorani Tivoli s 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) premagali izbrano vrsto Litve.

Za naše moštvo, ki je vodilo že s 4:0, so v polno zadeli Miha Verlič (v 14. minuti), Anže Kuralt (22.), Blaž Tomaževič (30.) in Luka Maver (53.). Za goste, ki so presenetljivo v svojo korist odločili zadnjo tretjino, sta bila natančna Aivaras Bendzius (56.) in Emilijus Krakauskas, ki je pičlih devet sekund pred iztekom dvoboja postavil končni izid.

Za najboljša igralca tekme so razglasili Mavra in litovskega vratarja Mantasa Armalisa.

Jutri bodo izbranci Matjaža Kopitarja prekrižali palice z Romuni, tekma v dvorani Tivoli pa se bo spet začela ob 19. uri. Litovci bodo na led zadrsali ob 15.30, pomerili pa se bodo z Madžari, ki so danes kar s 5:1 (2:0, 3:0, 0:1) odpravili Južnokorejce.