Risi že dan pred koncem turnirja osvojili 1. mesto

Slovenska hokejska reprezentanca si je že dan pred koncem zanimivega mednarodnega turnirja v ljubljanski dvorani Tivoli zagotovila 1. mesto. V četrtem nastopu si je namreč sinoči priborila četrto zmage, toda pot do te proti zelo čvrsti poljski izbrani je bila vse prej kot preprosta – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0; Koblar 8., Simšič 22.; Pasiut 6.).



Risi so sicer dosegli še en gol, a ga je sodnik Gregorju Koblarju zaradi previsokega držanja palice pri strelu razveljavil. Za najboljšega igralca so po tekmi razglasili Nika Simšiča, v trenutkih odločitve pa je podobno kot nazadnje v končnici domačega prvenstva blestel Žan Us, predvidoma tudi Olimpijina okrepitev z Jesenic za naslednjo sezono v ICEHL.



V petkovem zadnjem tivolskem nastopu, ob 20. uri, se bo Slovenija pomerila z Ukrajino.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: