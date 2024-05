Risi že pridrveli na cilj in se vrnili med svetovno elito

V nadaljevanju preberite:

Slovenska reprezentanca se je po najhitrejši možni poti vrnila med najboljše na svetu. Premagala je Japonsko, nato pa je Madžarska ugnala Italijo in tako je bilo jasno, da ni več dvomov o nastopu risov na svetovnem prvenstvu 2025 v elitni skupini. Kako se je Slovenija lotila te petkove tekme in zakaj se je soočila s težavami? Kakšen je bil učinek vratarja Gašperja Krošlja in kakšen napadalca Jana Drozga, našega edinega reprezentanta iz KHL? Kaj je ob uvrstitvi med elito dejal selektor Edo Terglav? In ali bo za sobotno tekmo z Madžarsko spreminjal postavo?