Risi zelo spodbudno opravili prvi test

Slovenska hokejska reprezentanca je brezhibno opravila uvodni tekmovalni test med pripravami za svetovno prvenstvo, od 3. do 8. maja v ljubljanski dvorani Tivoli.

Po dobrem tednu skupnih priprav na Bledu je danes gostovala v Szekesfehervarju in madžarsko izbrano vrsto, predvidoma najbolj resnico tekmico na omenjenem prvenstvu, premagala s 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Uvodni gol je za izbrance selektorja Matjaža Kopitarja zabil eden najvidnejših risov zadnjega desetletja Robert Sabolič, na seznamu strelcev pa se mu je pozneje pridružil z dvema goloma Žiga Pance, ki očitno v sloge kapetanske vloge pri svoji Olimpiji zdaj nadaljuje pri izbrani vrsti.

Pred 1500 gledalci je bila igra risov aktivnejša, kar je razkrivalo tudi razmerje strelov – 23:12 za Slovenijo. V vratih naše reprezentance je ostal nepremagan Matija Pintarič.

Risi se bodo zdaj preselili na Slovaško in tam v četrtek in petek igrali pripravljalni tekmi z Japonsko in Romunijo.