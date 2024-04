Risi drugič zapored boljši od Poljakov, članov svetovne elite

Hokejisti slovenske reprezentance uspešno nadaljujejo priprave za bližnje svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, ki bo od 28 t. m. do 4. maja v Bolzanu, metropoli južnotirolskega dela na italijanskem severu. Drugi dan zapored so se naši risi v Bytomu na Poljskem pomerili z domačo reprezentanco in jo vnovič ugnali – tokrat s 3:1 (1:0, 0:1, 2:0; Mahkovec 16., Tomaževič 47.-PP, Sabolič 59.-EN; Walega 29.).

Poljaki bodo sicer v maju po 22 letih nastopili v elitnem razredu svetovnega hokeja – prvenstvo bo na Češkem –, pred gostovanjem Slovenije so gladko ugnali Madžarsko, v omenjenem Bolzanu resno tekmico risov za vrnitev med elito, izbrani vrsti selektorja Eda Terglava pa niso bili kos. Za igralca tekme so med našimi hokejisti razglasili vratarja Žana Usa.

Slovensko moštvo se zdaj vrača domov, v prihodnjih dneh jo čaka sklepni del priprav na Bledu in v Borovljah, po štirih zmagah – dvakrat proti Avstriji in dvakrat s Poljsko – pa bodo risi v prihodnjem tednu igrali še dve tekmi v Franciji, nato pa iz Pariza odpotovali na prvenstvo v Italijo.