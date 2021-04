Robert Sabolič se bo vrnil v Nemčijo

Slovenski hokejist Robert Sabolič se s Švedske seli v Nemčijo. Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da bo 32-letni reprezentant prihodnjo sezono igral v dresu moštva Krefeld Pinguine. Novico so potrdili tudi v klubu.



V tej sezoni Sabolič igra za švedsko moštvo IK Oskarshamn. A v Nemčiji Sabolič ne bo novinec. V sezoni 2013/14 se je z Ingolstadtom veselil celo prvaka v ligi DEL.



»Robert je zelo hiter napadalec z veseljem do igre. Izredno odgovoren je tako v napadu, kot v obrambi, zato mu bomo v prvem ali drugem napadu namenili zelo pomembno vlogo,« pa je prestop Saboliča v Nemčijo pokomentiral direktor kluba Sergej Saveljov.



»Zelo sem vesel, da postanem del te ekipe in komaj čakam, da se preselim v Krefeld ter tam pomagam uresničiti cilje, ki si jih je zastavil klub. Zame je zelo pomembno, da želi klub narediti korak naprej v razvoju,« pa spletna stran povzema 183 cm visokega hokejista, ki se je kot mlad igralec kalil na Jesenicah, igral pa je tudi v Švici, na Češkem in Slovaškem ter v ruski KHL za moštvi iz Vladivostoka in Novgoroda.

