FOTO:Robert Sabolič že uresničuje napovedi Matjaža Kopitarja

Ljubljana

Anže Kopitar ostaja udarni adut hokejistov iz Los Angelesa, toda pred slednjimi je še hud boj za pobeg z dna lestvice. FOTO: USA TODAY Sports

Izjemna vrnitev Jegliča

92,40



odstotkov strelov je ubranil Gašper Krošelj na 26 tekmah v tej sezoni na Češkem

Po daljši odsotnosti se je Žiga Jeglič zelo uspešno vrnil na led. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Med tistimi športniki, ki so si za dan ali dva oddahnili v božičnem praznovanju, pa nato že hitro nadaljevali svoj tekmovalni ritem, so nekateri vodilni slovenski hokejisti. Izjemni zgodbi zdaj spet pišetazaradi moštvenega učinka pa nista nasmejana naša najbolj cenjena asa –Ko v četrtem tednu decembra onstran Atlantika pripravijo manjši tekmovalni oddih na ledenih ploskvah NHL, se nam vedno znova vračajo besede, ki nam jih je izrekel vodilni slovenski hokejist Kopitar: »Ko napočijo božični dnevi, lahko prvič v sezoni ocenjujemo realna razmerja moči med moštvi v NHL. Dobro, do pomladne končnice je še zelo dolga pot, toda vsaj delno je že vidno, koliko kdo zares velja.« In če bi ob teh besedah pogledali sedanjo lestvico najmočnejšega klubskega hokejskega tekmovanja na svetu, potem prav optimističnega nadaljevanja sezone moštvu z edinim Slovencem med severnoameriško elito na ledi ne bi mogli napovedati. Kralji so namreč skupaj z obema drugima moštvoma iz Kalifornije, Anaheimom in San Josejem, s po 34 točkami na dnu zahodne konference, prav s slednjim se bodo pomerili v prihajajoči noči.»Nismo igrali konkurenčno, bili smo pasivni in premalo agresivni,« se je kritično k igri svojega moštva na zadnjem gostovanju v St. Louisu (1:4) ozrl Kopitar. Že od leta 2006 neprekinjeno igra hokej na severnoameriških ledenih ploskvah in se seveda dobro zaveda, kako diha moštvo in kdaj si ne zasluži zmag.Tudi Muršak, v prejšnji sezoni švicarski prvak z moštvom iz Berna, nad sedanjo bero točk ne more biti navdušen. Prvaki so pred današnjim nadaljevanjem na 8. mestu, na vrhu je Zug, tekmec Muršaka in soigralcev v finalu prejšnje sezone. Izjemno kakovostna zasedba iz glavnega mesta države je v resda ostri in izenačeni konkurenci zelo obiskanega ligaškega tekmovanja oddala že precej točk, nazadnje v lokalnem derbiju prav proti omenjenem Zugu (0:1), pred tem pa doma z Ambri-Piotto (2:3), pri kateri ena od vodilnih vlog pripada Saboliču. Jeseničan je na tej tekmi prispeval podajo, nato pa pri izvajanju kazenskih strelov za zmago zabil gol. Toda za še bolj odmevno predstavo je poskrbel včeraj, ko je bil med strelci v prav prestižnem nastopu. Njegovo moštvo je namreč proti Ufi, ruskemu moštvu iz cenjene KHL, z zmago (4:1) odprlo tekmovanje za Spenglerjev pokal v Davosu, kjer imajo najstarejši hokejski turnir v Evropi. Ta s finalno tekmo na silvestrski dan privablja posebno pozornost, Sabolič pa očitno uresničuje napovedi slovenskega selektorjaodličnega poznavalca hokeja v Švici, da bo v tej državi igral na visoki ravni. Za napadalca je razveseljivo, da se je uspešno vrnil po poškodbi kolenskih vezi.Še precej daljši tekmovalni premor je prestal njegov dolgoletni soigralec iz napada v dresu z risom – Žiga Jeglič. Zaradi površnosti, ko ni prijavil uporabe pršila za lajšanje astmatičnih težav, je z oznako dopinškega grešnika moral predčasno z lanskih olimpijskih iger, sledila je kazen, za njo pa še zoprna poškodba v predelu vratnih vretenc. Po operaciji, pomladi letos, se je umirjeno pripravljal, ob zdravnikovi prižgani zeleni luči za vrnitev na led je nadaljeval športno pot na Češkem. Za začetek v Zlinu, nekoč prvaku, zdaj pa z nizkim proračunom pri dnu extralige, nakar se je prejšnji mesec preselil k ambiciozni zasedbi iz Mlade Boleslave.Ta je na 4. mestu, na včerajšnjem derbiju pri drugouvščenem Libercu (0:2) ji ni šlo, je pa tridesetletni slovenski napadalec pri priči na češkem vzhodu opozoril nase z goli in s podajami ter sploh pomembno vlogo pri novem moštvu. V eni od zapriseženih hokejskih dežel ga spoštujejo tudi zaradi vidne preteklosti na sosednjem Slovaškem, ko je pri Slovanu iz Bratislave igral v KHL. Obenem gre precej zaslug za odličen štart v sezono novega Jegličevega moštva tudi, št. 1 v vratih tega kluba in pogosto v zadnjih letih tudi vodilnega čuvaja mreže pri slovenski reprezentanci.