Rok Kapel še naprej v dresu SŽ Olimpije

Na Jesenicah rojeni Rok Kapel je sicer kariero začel pri Bledu, že v mladinskih vrstah pa je nosil drese finskega Ässäta, nemških Kölna ter Landshuta in nazadnje avstrijskega KAC iz Celovca. Od tam je iz druge ekipe sredi minule sezone po odigranih 26 tekmah v alpski hokejski ligi tudi prestopil k Olimpiji.

V prihajajoči sezoni bo barve Sija Acroni Jesenic še naprej branil tudi 21-letni napadalec Jaša Janko, so v sporočilu medijem zapisali železarji.

Za zeleno-bele je v vseh tekmovanjih dosegel 21 točk na 28 tekmah. Predvsem v končnicah lige ICEHL in državnega prvenstva pa se je izkazal z 12 točkami na prav toliko tekmah.

Kapel se je pridružil številnim drugim hokejistom Olimpije, ki so nedavno podaljšali pogodbo za prihodnjo sezono. To so Finec Joona Erving ter Slovenci Gregor Koblar, Luka Kalan, Tadej Čimžar, Miha Zajc, Žan Us, Nik Simšič, Žiga Pance ter brata Kristjan in Mark Čepon. Ekipo so okrepili tudi Kanadčana Anthony Morrone in Marc-Olivier Vallerand ter Nejc Stojan.