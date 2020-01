Rok Tičar iz Švedske v Celovec

Celovec - Rok Tičar, eden vodilnih slovenskih hokejskih reprezentantov, bo svojo športno pot nadaljeval pri KAC v Celovcu, kamor se bo preselil iz vrst Oskarshamna, v tej sezoni prvič v najvišjem ligaškem razredu na Švedskem. Toda v zadnjih tednih je bilo za našega risa malo priložnosti za igro, obenem je biloo pri klubu že od uvodnega dela sezone opaziti slabo voljo, saj v konkurenci, v kakršni prej niso nikdar nastopali, niso pričakovali takšnega niza spodrsljajev in "taborjenja" pri dnu lestvice.



Otrok jeseniške šole bo tako poslej igral v Celovcu, kjer so viden pečat pustili v zadnjih sezonah njegovi dolgoletni reprezentančni soigralci: branilec Mitja Robar ter napadalci Jan Urbas, Marcel Rodman in Žiga Pance. Gre za najuspešnejšo avstrijsko hokejsko institucijo z 31 naslovi državnega prvaka, 30-letnega napadalca pa so opazovali že dolgo, nazadnje načrtovali njegov prihod v naslednji sezoni, a takoj zagrabili ponujeno priložnost na trgu in se z njim okrepili že pred odločilnimi tekmami v boju za novo lovoriko.